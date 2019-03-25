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Antalya’da torbacı operasyonu: 16 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16’si tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16’si tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı çıkartılan 17 zanlının yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirlenen adreslere geçtiğimiz Cuma günü baskın düzenleyen ekipler, O.S., N.E., Z.Ö., U.K., A.T., H.T., P.T., C.K., A.Ö., U.A., O.C.K., E.S., B.B., E.E. ve İ.B. isimli 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında A.N. ve Ş.B. ise Antalya’daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280,94 gram esrar, 6,60 gram kenevir tohumu, 10,81 gram kokain, 17,56 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 16 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, soruşturma kapsamında F.G., Z.B. ve K.M.Ö. isimli 3 şüphelinin daha önceden tutuklandığı öğrenildi.

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