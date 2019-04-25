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Antalya'da "toz taşınımı" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

Antalya'da "toz taşınımı" uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevresinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının sürdüğü ve bu durumun yarın da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Antalya Meteoroloji uyarı

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