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Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Aslan'ın (25) kullandığı 59 TD 757 plakalı otomobil, Göksu Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki Fatma Gökçe (21) yaralandı. Gökçe, Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aslan'ın cenazesi de sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan, Sadık Onural Sapmaz'ın (27) kullandığı 07 VGZ 18 plakalı motosiklet, Adrasan Mahallesi Deniz Caddesi'nde, Bora Altıntaş'ın (34) kullandığı 07 FLT 22 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sapmaz ile motosikletteki Sevda Altıntaş (29) yaralandı. İlçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan Sapmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kumluca Mahmut Aslan trafik kazası yaralı

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