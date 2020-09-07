Antalya’da trafik kazaları: 2’si ağır 5 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gece aynı saatte meydana gelen iki trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Osman Abdimanoğlu’nun kullandığı 48 VF 403 plakalı otomobilin, saat 02.30 sıralarında Kemer Mezarlığı karşısında refüjde bulunan palmiyeye çarpması sonucu meydana geldi. Refüjde bulunan bitkilerin sulanması sırasında yolun ıslanarak kayganlaşması ve aşırı sürat nedeniyle meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Abdimanoğlu ile Kolombiya uyruklu Nathalia Restrepo Cruz ve Luisa Fernanda Pinto Cobo adlı kadınlar yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Osman Abdimanoğlu ve Nathalia Restrepo Cruz’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobil şarampole yuvarlandı

Diğer kaza ise Gündoğdu turizm yolunda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Sarı’nın kullandığı 07 FYD 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Sarı ve otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Özen yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

