Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271 Sokak'ta meydana gelen kazada, Deniz Şahin (33) yönetimindeki 07 MIR 23 plakalı ATV ile henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.

Kazada, ATV sürücüsü Deniz Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. ATV'de bulunan yaralı Canan Şahin ise hastanede tedavi altına alındı.

Deniz Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

