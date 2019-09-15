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Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Akseki-Manavgat karayolunda yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tepeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akseki-Manavgat karayolunda Manavgat istikametine seyreden Nusrat Kutlu’nun kullandığı 07 NJP 22 plakalı otomobil, Gençler Mahallesi mevkiinde Ahmetler yol sapağına 400 metre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmursuyu tahliye kanalını aştıktan sonra tepeliğe çıktı.

Akseki-Manavgat karayolunda yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tepeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akseki-Manavgat karayolunda Manavgat istikametine seyreden Nusrat Kutlu’nun kullandığı 07 NJP 22 plakalı otomobil, Gençler Mahallesi mevkiinde Ahmetler yol sapağına 400 metre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmursuyu tahliye kanalını aştıktan sonra tepeliğe çıktı. Bir süre tepelikte ilerleyen otomobil, ağaçlara çarptıktan sonra yol kenarında durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Nusrat Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Özkan (52) yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Özkan, ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü Kutlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Özkan’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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