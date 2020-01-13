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  4. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkiinde saat 19.50’de meydana geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkiinde saat 19.50’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demet (31) yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole savruldu. Kazada sürü Mustafa Demet ve araçta bulunan Ünal Doğan (50) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ünal Doğan yolda hayatını kaybetti.

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