Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Ömer Dağ (28) yönetimindeki 48 GM 055 plakalı otomobil, Kum Mahallesi Palmiye Sokak'ta park halinde bulunan 07 ABY 754 plakalı otomobile çarpıp bariyerleri aşarak Gavur Deresi'ne düştü.

Kaza sırasında araçtan fırlayarak otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Dağ'ın, Kumluca Sanayi Sitesi'nde çalıştığı ve iki aylık evli olduğu öğrenildi.

