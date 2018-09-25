HABER

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:22 | Son Güncelleme

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sebahattin E. idaresindeki 07 HAB 31 plakalı otomobil, Serik ilçesi D-400 karayolu Çandır Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Büyükkara'ya (65) çarptı.

Büyükkara olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Büyükkara'nın cesedi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Sebahattin E. polis tarafından gözaltına alındı.

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Kocaoğlu'ndan seçmene 'Bize sahip çıkın' çağrısıKocaoğlu'ndan seçmene 'Bize sahip çıkın' çağrısı
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik Antalya’da trafik kazası: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.