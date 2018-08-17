Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunahan Kaya yönetimindeki 35 GD 3923 plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi D 400 yolu üzerinde, Nihat Kaşkaya idaresindeki 38 NN 586 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sema Kaplan yaralandı.

Alanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

