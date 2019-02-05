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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:14 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu bir kişi öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adil Turhan idaresindeki 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayar mevkisinde karşı yönden gelen ve sokağa dönmeye çalışan İsmet Öz'ün (64) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Sürücüler ile araçta bulunan aynı aileden Rukiye, Ramazan Efe ve Elanur Turhan yaralandı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Öz, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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kaza anı Manavgat trafik kazası

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