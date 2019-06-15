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Antalya’da trafik kazası: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobil ile tur midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kumluca’dan Antalya istikametine seyir halinde bulunan Mesut Eren Seyhan’ın kullandığı 31 ACC 424 plakalı tur midibüsü ile, karşı yönden gelen Mehmet Bozkurt’un kullandığı 35 DB 3592 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya karayolu 7.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobil ile tur midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kumluca’dan Antalya istikametine seyir halinde bulunan Mesut Eren Seyhan’ın kullandığı 31 ACC 424 plakalı tur midibüsü ile, karşı yönden gelen Mehmet Bozkurt’un kullandığı 35 DB 3592 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya karayolu 7. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Bozkurt, eşi ve iki çocuğu ile tur midibüsünde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 7 Özbek ve Rus turist yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yaralılar, Kumluca ve Finike Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Kazayla ilgili jandarma ve polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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