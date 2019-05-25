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Antalya’da trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 01:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Kaza bu akşam saatlerinde Almalı ilçesi Avlan-Karamık mahallesi arasında meydana geldi.

Antalya’da trafik kazası: 2 ölü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza bu akşam saatlerinde Almalı ilçesi Avlan-Karamık mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdi Özkan idaresindeki 06 KOL 69 plakalı otomobil, kontrolden çıkın dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü Erdi Özkan ağır yaralanırken araçta bulunan eşi Satı Özkan (27) ve annesi Satı Özkan(50) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdi Özkan kasa yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya’da bir hastaneye sevk edildi. Erdi Özkan’ın durumun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Kazada hayatını kaybeden Gelin ve Kayın validenin cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya’da trafik kazası: 2 ölü

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