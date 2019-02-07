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Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 09:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza Demre’ye bağlı Küçükkum Mahallesi’nde saat 23.30’da Finike Caddesi ile Çapar sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Demre ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Demre’ye bağlı Küçükkum Mahallesi’nde saat 23.30’da Finike Caddesi ile Çapar sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Finike Caddesi’nde Demre istikametine ilerleyen Behçet Keşluhoğlu’nun kullandığı 07 ZBS 34 plakalı motosiklet ile Çapar Sokak’tan Finike Caddesi’ne çıkan Ahmet Çakır idaresindeki 07 YFG 34 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Behçet Keşluhoğlu ve yolcu Yusuf Keşluhoğlu yaralandı. Motosiklet ise 40 metre sürüklenerek karşı istikamete geçti.
Çevredekiler tarafından 112 çağrı merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı Yusuf Keşluhoğlu ve sol omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Behçet Keşluhoğlu Finike Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

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