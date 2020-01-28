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Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde Demokrasi Bulvarı istikametinde meydana geldi.

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde Demokrasi Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüp Saraçoğlu idaresindeki 07 JH 133 plakalı otomobile, Gülveren Caddesi’nde Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Önder Kaya’nın kullandığı 02 DB 989 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan birisi kaldırıma çıkarken, diğer araç kaldırımda bulunan belediyenin süs havuzuna çarparak hasar verdi. Kazada, otomobil sürücüleri Önder Kaya ve Eyüp Saracoğlu’nun yanı sıra Saracoğlu’nun kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Burhan Azun yaralandı.
Yaralılardan Önder Kaya, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunanlar da alkollü olduğu gerekçesiyle Kaya’ya tepki gösterdi. Bülent Kaya’nın yapılan kontrolünde 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazanın gürültüsüyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, kavşakta kazasız gün geçmediğine dikkat çekerek, yetkililerden kavşağa hız-kes koymak suretiyle önlem alınmasını istedi.

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