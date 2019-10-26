Antalya’da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 dakika ara ve 500 metre mesafeyle meydana gelen iki ayrı trafik kasasında dört kişi yaralandı.Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk kaza Manavgat Aksaz kavşağında meydana geldi. Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Remzi Yalım’ın kullandığı 42 FKP 54 plakalı otomobil, Manavgat Aksaz kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Uğur Kor’un kullandığı 34 SG 8461 plakalı araca yandan çarptıktan sonra bu aracın önünde bulunan Ömer Faruk Özçelik’in kullandığı 07 AFH 824 plakalı otomobile arkadan çarptı. Remzi Yalım’ın bir anlık dalgınlığı sonucu meydana gelen kazada yaralanan araç sürücülerinden Ömer Faruk Özçelik ile Remzi Yalım’ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gülizar Yalım 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta ikinci kaza

İkinci kaza birinci kazadan yaklaşık 15 dakika sonra 500 metre mesafedeki Manavgat Aşağı Işıklar kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Burak Yıldız’ın kullandığı 07 UZ 567 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden gelip Manavgat Aşağı Işıklar kavşağında dönüş yapmakta olan Tarık Saygun’un kullandığı 07 L 8143 plakalı otomobille çarpıştı Kazada otomobil sürücülerinden Tarık Saygun ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Zahide Oktan yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sırsında kavşakta bulunan sinyalizasyonların yanmadığı bildirildi.

