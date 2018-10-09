Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda, Aji Gajive yönetimindeki 34 SG 6318 plakalı otomobil ile Teifur Shrazde'nin kullandığı 07 ACY 199 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Kazakistan uyruklu sürücüler Shrazde ve Gajive ile araçlarda bulunan Bayram Varsak, Rüstem Osmanoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Osmanoğlu ise Antalya'ya sevk edildi.
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