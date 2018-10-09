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Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

Kazakistan uyruklu iki sürücünün kullandığı araçların çarpışması nedeniyle yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda, Aji Gajive yönetimindeki 34 SG 6318 plakalı otomobil ile Teifur Shrazde'nin kullandığı 07 ACY 199 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Kazakistan uyruklu sürücüler Shrazde ve Gajive ile araçlarda bulunan Bayram Varsak, Rüstem Osmanoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Osmanoğlu ise Antalya'ya sevk edildi.

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Kaza Manavgat trafik kazası yaralı

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