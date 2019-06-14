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Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Necmi Sanay (57) idaresindeki 34 LC 8012 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Şenyüz (27) yönetimindeki 66 AP 560 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlardaki Semra Sanay, Meriç Şenyüz ve Hasbi Yıldız yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasbi Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Akseki Antalya trafik kazası

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