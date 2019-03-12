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Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Yaralananlar arasında özel bir üniversitenin masa tenisi takımı sporcularının da bulunduğu öğrenildi

Antalya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yaya geçidinde bir yayaya yol veren S.Ş. yönetimindeki 07 UR 344 plakalı kamyona, içerisinde özel bir üniversitenin masa tenisi takımının bulunduğu K.G. idaresindeki 07 BDA 60 plakalı midibüs çarptı. Midibüse de A.D'nin kullandığı 34 FD 8621 plakalı otomobil çarptı.

Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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masa tenisi polis trafik kazası

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