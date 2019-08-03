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Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kazada baba ile ailenin 1 yaşındaki bebeği de yaralandı

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.

Hakan Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksu İlçesi Antalya Hakan Çolak trafik kazası

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