Antalya'da trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Telat Elmas, gelini Aysel ve torunu Telat'ın cenazeleri, Hatipler Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından cenazeler, ikindi namazının ardından Manavgat Hatipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailenin yakınları, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas, güçlükle ayakta durdu.

Telat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarpmış, kazada sürücü, eşi Emine (62), gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralanmıştı.

Yaralılardan sürücü Telat ile gelini Aysel ve torunu Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetmişti.

