Antalya'da trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı

Antalya'da trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde 07 NLA 93 plakalı otomobiliyle Hal Kavşağı yönüne giden Doğan Çıtak, trafikte önüne geçen kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsüne "Neden aracı önüme kırdın?" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada diğer otomobilden inen sürücü ile 4 kişi, sürücü Çıtak, ağabeyi Tolga Çıtak ve arkadaşı Gökhan Odabaşı'na levye, anahtar takımı ve bıçaklarla saldırdı.

Kardeşine saldıranları engellemeye çalışan Tolga Çıtak bıçakla yaralandı.

Yaralanan sürücü Çıtak, ağabeyi ve arkadaşı, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

