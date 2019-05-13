Antalya’da trans birey 7 bıçak darbesiyle öldürüldü

Antalya’da Gökçe Saygı ismindeki trans birey, evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan ‘Dur yapma. Senin Allah’ın yok mu?’ diye sesler duyan apartman sakinleri, durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seslerin geldiği daireye yönelen ekipler, eve girdiklerinde ’Korhan’ takma adlı trans birey Gökçe Saygı’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri sırtından 7 kez bıçaklandığı görülen Gökçe Saygı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saygı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin, cinayet zanlısını yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

