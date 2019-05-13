HABER

Antalya’da trans birey 7 bıçak darbesiyle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Antalya’da Gökçe Saygı ismindeki trans birey, evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü.Olay, sabah 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Antalya’da trans birey 7 bıçak darbesiyle öldürüldü

Antalya’da Gökçe Saygı ismindeki trans birey, evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Olay, sabah 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan ‘Dur yapma. Senin Allah’ın yok mu?’ diye sesler duyan apartman sakinleri, durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Seslerin geldiği daireye yönelen ekipler, eve girdiklerinde ’Korhan’ takma adlı trans birey Gökçe Saygı’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri sırtından 7 kez bıçaklandığı görülen Gökçe Saygı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Saygı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin, cinayet zanlısını yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
18 kaçak göçmen Afgan Ankara’da yakalandı18 kaçak göçmen Afgan Ankara’da yakalandı
Polise bıçak çeken saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildiPolise bıçak çeken saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.