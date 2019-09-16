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Antalya'da tüfekle vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Antalya'da tüfekle vurulan kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki mahsullere kuşların zarar vermemesi için nöbet tutan kişi, tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Çakallık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman Y. (51) ve kardeşi M.Y. (55), kuşların mahsullerine zarar vermemesi için tarlalarında nöbet tutmaya gitti. İddiaya göre, M.Y'nin tarla kenarındaki çite dayadığı av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Ensesine saçmalar isabet eden Osman Y, ağır yaralandı.

Kardeşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Y, kurtarılamadı.

Osman Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken M.Y. ise gözaltına alındı.

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