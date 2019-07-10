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Antalya'da tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

Antalya'da tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Çakış Mahallesi'nde yaralı bir köpek olduğunu gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince barınağa götürülen köpek, tedavi altına alındı.

İncelemede saçmaların köpeğin boğazını deldiği tespit edildi. Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen ve vücudundaki saçmalar çıkartılan hayvanın tedavisine barınakta devam edileceği belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Osman Coşar, köpeğin yakın mesafeden tüfekle vurulduğunu söyledi.

Bu arada, tatil için Manavgat'a gelen bir kişinin bulduğu yaralı köpek yavrusu da barınakta tedavi altına alındı.

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köpek Manavgat silah tedavi

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