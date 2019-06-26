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Antalya'da tur midibüsü ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 01:56 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan 6 Polonyalı turistten 1'i öldü - Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücüleri de yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi ile tur midibüsünün çarpışması sonucu 1 Polonyalı turist öldü, 7 kişi yaralandı

Polonyalı turistleri taşıyan İbrahim Öz idaresindeki 07 H 0013 plakalı taksi ile F.D.Y. yönetimindeki 07 HUV 71 plakalı tur midibüsü, Avsallar Mahallesi İncekum mevkisi D-400 karayolunda çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile takside yolcu olarak bulunan 6 Polonyalı turist yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Polonyalı Krzystof Mantyniak (55) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan diğer 7 kişinin tedavileri sürüyor.

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Alanya Polonyalı Taksi trafik kazası tur midibüsü turist

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