Antalya'da tur midibüsü motosiklete çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Alman turist yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ö.U. yönetimindeki 07 S 7472 plakalı tur midibüsü, Gündoğdu Mahallesi Şehit Kadir Işık Bulvarı'nda, Georg Anton'un (55) kullandığı 07 LDN 57 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, Alman turist Anton olay yerinde yaşamını yitirdi. Alman turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken tur midibüsünün sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor
Lise öğrencilerinin evdeki deneylerinin sonu korkunç oldu!
Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi
Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!
Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi
Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum