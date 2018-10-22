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Antalya'da tur midibüsü motosiklete çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Antalya'da tur midibüsü motosiklete çarptı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Alman turist yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ö.U. yönetimindeki 07 S 7472 plakalı tur midibüsü, Gündoğdu Mahallesi Şehit Kadir Işık Bulvarı'nda, Georg Anton'un (55) kullandığı 07 LDN 57 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, Alman turist Anton olay yerinde yaşamını yitirdi. Alman turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken tur midibüsünün sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Alman turist Manavgat motosiklet kazası trafik kazası

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