Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Nazmi Kaplan yönetimindeki 07 AGZ 94 plakalı tur minibüsü, Sapadere Kanyonu kırsalında devrildi.

Kazada sürücü Kaplan ile minibüsteki 11 yabancı uyruklu turist yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

