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Antalya'da tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 20:12 | Son Güncelleme

Antalya'da tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde devrilen tur minibüsündeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya-Kemer karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında Rumen turistlerin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada araçtaki 3 turist olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer trafik kazası Tur Minibüsü turist

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