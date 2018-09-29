Antalya'da tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde devrilen tur minibüsündeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya-Kemer karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında Rumen turistlerin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada araçtaki 3 turist olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.
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