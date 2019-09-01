HABER

Antalya'da tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesindeki kazada yaralananların arasında yabancı turistlerin de olduğu bildirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Yıkılmaz idaresindeki içinde yabancı turistlerin bulunduğu 07 S 3140 plakalı tur minibüsü, Evrenseki Kavşağı'nda, Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında yabancı turistlerin de olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
’Devlet Ana’ 738. kez anıldı’Devlet Ana’ 738. kez anıldı
Esenyurt'ta otomobilin bir kadına çarpma anı kameradaEsenyurt'ta otomobilin bir kadına çarpma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Manavgat tur otobüsü yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarında hareketlilik!

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.