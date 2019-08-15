HABER

Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 6 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5'i turist 6 kişi yaralandı.

Süleyman Kaya'nın kullandığı 63 ZR 434 plakalı turistleri taşıyan tur minibüsü D-400 kara yolunun Taşağıl kavşağında Nuri Guzkaya yönetimindeki 07 LGR 82 plakalı meyve yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Kaya ile minibüste bulunan İngiliz turistler Tracy Hogan, Jan Mcroy, Oliver Mcroy, Thomas Mcroy ve Charlie Mcroy yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Kaya, Serik Devlet Hastanesi'ne, İngiliz turistler ise Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısıMeteoroloji'den İstanbul uyarısı
Bayramda buluşan 3 kuşak, koro halinde şarkı söylediBayramda buluşan 3 kuşak, koro halinde şarkı söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat trafik kazası tur otobüsü turist yaralı

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.