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Antalya’da tur otobüsüyle traktör çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 18:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Antalya-Serik D-400 karayolu sanayi kavşağında 15:30 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde tur otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Serik D-400 karayolu sanayi kavşağında 15:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İbrişim’in kullandığı 07 AAL 135 plakalı traktör ile Antalya istikametine gitmekte olan 07 SN 222 plakalı tur otobüsü kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kaza anında Ramazan Şahin’in kullandığı motosiklet ise traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Traktör sürücüsü İbrişim ve motosiklet sürücüsü Şahin yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonrası traktörden akan mazot küçük kazaların yaşanmasına sebebiyet verirken, yetkililer yola dökülen yakıt için kumlama çalışması yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu trafik için emniyet güçleri yoğun mesai harcadı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

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