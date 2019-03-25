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"Antalya'da turist hedefi 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "50 milyonluk turist hedefimizi 70 milyona getirdik. Antalya da 14 milyondan 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıllık 50 milyon olan turist sayısı hedefini 70 milyona çektiklerini belirterek, "Antalya da 14 milyondan 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek." dedi.

İbradı ilçesinde incelemelerde bulunan Ersoy, İbradı Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

Antalya'nın, turizmin başkenti olduğunu ve Türkiye'ye gelen 3 turistten birinin Antalya Havalimanı'na indiğini belirten Ersoy, gelecek 5 yıllık dönemde hükümet tarafından turizm sektörünün stratejik sektör kabul edildiğini söyledi.

Geçen yıl Antalya'ya 14 milyon turist geldiğini ifade eden Ersoy, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle hem hızlı olacağız hem de daha büyük hedeflere daha hızlı gideceğiz. 50 milyonluk turist hedefimizi 70 milyona getirdik. Antalya da 14 milyondan 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek. Yanı başımızda böyle bir potansiyel varsa ben de turizm bakanıysam bunlar İbradı'ya da gelecek. Her şeyden önce bu, baba ocağıma en büyük borcum."

İbradı'ya meslek lisesi yaptıran hayırsevere teşekkür eden Ersoy, bu lisede turizmin de bulunması ve İbradı'da bir Turizm Meslek Yüksekokulu olması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerin en az 3 lisanı çok iyi bilecekleri şekilde eğitilip okurken para kazanacakları şekilde bir sistem kurulduğunu anlatan Ersoy, "15 Nisan - 15 Ekim tarihlerinde Antalya'daki en iyi otellerde eğitimlerini alacaklar ve ücretlerini de alacaklar. Bu sırada da İngilizce, Rusça ve ayrıca Almanca, Fransızca, Arapça ya da Çinceden birini seçmeli şekilde öğrenecekler." diye konuştu.

Üç lisanlı her sektörde iş bulabilecek gençler yetiştireceklerini kaydeden Ersoy, İbradı ve Akseki'nin de bunu hak ettiğini söyledi.

Ersoy, "Hayırseverimizden de bunu rica ediyorum. Buraya Turizm Meslek Yüksekokulu'nu da ekleyelim. Biz de her türlü desteği Bakanlık ve devlet olarak verelim." dedi.

AK Parti İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen'in projelerini beğendiğini dile getiren Ersoy, Sekmen'in kendisine bölgeye otel yapılması isteğini ilettiğini ancak kendisinin bunu istemediğini söyledi.

Ersoy, şöyle konuştu:

"Ben sizin yapmanızı istiyorum. Sizin düğmeli evleriniz gibi buraya has konutlarınız var. Bizim buraya has turizm yapmamız lazım. O evleri rehabilite edip hayata geçirmenizi istiyoruz. Oralarda lüks pansiyonculuk ve alternatif turizme hitap edecek ürünleri ve tesisleri gerçekleştirmenizi istiyoruz. Bu, Alaçatı'da, Şirince'de, Karadeniz'de uygulandı. Çok da iyi sonuç alındı. Hem o zaman turizm gelirleri tabana yayılmış oluyor hem de sürdürülebilir oluyor. Buradaki tarım potansiyelini de etkiliyor. Buraya büyük bir otel yapılmasındansa doğru planlarla sizin evlerinizin, yatırımlarınızın gerçekleşmesini daha çok önemsiyorum."

Ersoy, konuşmasının ardından Başlar ve Ürünlü mahallelerinde vatandaşlarla sohbet etti, yapım çalışmaları süren Demirkapı tünellerinde incelemelerde bulundu.

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Antalya İbradı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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