HABER

Antalya’da turistler sahile indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Turizmin başkenti Antalya’da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi.

Turizmin başkenti Antalya’da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi. Hava sıcaklığı kentte 20 dereceye kadar çıkarken, sahilde turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.
Antalya’da nisan ayının ilk haftası olmasına karşın 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Kentte hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçülürken, nem oranı da yüzde 57 olarak belirlendi.
Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları da gölgelik alanlarda güzel havanın tadını çıkardı. Balık tutkunları ise sahil kenarında balık tutmayı tercih etti.

"Denizi görünce kendisini attı"
Torununu denize getiren bir vatandaş, "Yazdan kalma bir hava var. Sıcaklarda gezdirelim dedik, denizi görünce kendisini attı" diyerek torununun yaşadığı mutluluğu paylaştı.
Denize giren Hilmi Karaca da, "Deniz soğuk ama hava sıcak. D vitamini almak için çok güzel bir hava var. Antalya bu konuda çok güzel bir yer. Buraya gelenlerin bu imkanı değerlendirmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Üniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldıÜniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldı
İstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendiİstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.