Antalya’da turistlere kredi kartı dolandırıcılığı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yardım etme bahanesiyle turistlerin kredi kartlarından pos cihazıyla para çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi’ndeki çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, alışveriş yapmak amacıyla çarşıya çıktıklarında, ATM’lerden para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına yaklaşan bazı kişiler tarafından kredi kartlarından para çekildiğini belirterek jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu içinde şüphelilerin bulunduğu otomobilin Kumköy Turizm Merkezi’nde olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobildeki A.D., M.A.T. ve Ş.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler A.D., M.A.T. ve Ş.D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T., ‘Kredi kartı hırsızlığı’ suçundan tutuklanırken, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

