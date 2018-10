Antalya'da Türk bayraklı meşaleli 29 Ekim yürüyüşü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile 70'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu'nun desteklediği fener alayına onbinlerce kişi katıldı.

2012 yılından bu yana her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen yürüyüş bu yıl da gerçekleşti. Konyaaltı Varyant girişinde saat 18.00'de başlayan yürüyüş Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan yaklaşık onbinlerce kişi, 600 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Yürüyüş için varyantı tepeden gören noktalarda bekleyen vatandaşlar, her yıl büyük ilgi gören Türk bayrağı fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekerken alana giren herkesin çanta ve üst araması yapıldı. Yürüyüşe katılanların en önünde CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Usyal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek STK temsilcileri yer aldı.

Kalabalığı Cumhuriyet Meydanı'nda Ayna grubu karşıladı. Konuşmalar öncesinde Ayna grubu sevilen parçalarını kalabalık için seslendirdi. Konserin sona ermesinin ardından önce saygı duruşu daha sonra İstiklal Marşı okundu.

'CUMHURİYET TÜRKİYE'Yİ ORTADOĞU'NUN İSVİÇRESİ YAPTI'

Sahneye çıkan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, elindeki Türk bayrağıyla uzun süre kalabalığı selamladı. Yağmurda soğukta her zaman bir araya geldiklerini ifade eden Uysal, son 4 yılda bütün buluşmaların en kalabalığını bugün yaşadıklarını söyledi. Bugün 100 bin kişiyle yürüdüklerini ifade eden Uysal, “Bizim cumhuriyetimiz herhangi bir cumhuriyet değildir. Çölde bir kabile var o da kendisine cumhuriyet diyor. Bizimki savaş meydanında kuruldu. İşgal altındaki bir ülkenin direnişiyle ortaya çıktı. Bizim ülkemizde bunu anlayamayan da çok. Hele hele bunlardan bazıları yöneticidir. Bunların bilgileri yetmiyor. Bizim cumhuriyetimiz bir ulus inşa eden cumhuriyettir. Ortadoğu'da bir kabilenin kendisine cumhuriyet diyenle Türkiye Cumhuriyeti'nin farkını anlamayanlara şunu söylemek isterim. Suriye, Ürdün ve Irak'la farkımız neyse bizim farkımız budur. Bir oralara bir de bize bakın. Bizim cumhuriyetimiz eksiklerine rağmen Türkiye'yi Ortadoğu'nun İsviçresi yapmıştır" dedi.

'ETNİK FARKLILARIMIZDAN SÖZ ETMENİZDEN BIKTIK'

Cumhuriyetin ekonomik refaha ulaşmanın temeli olduğunu da ifade eden Başkan Uysal, “Durmadan etnik farklılıklarımızdan söz edilmesinden bıktık. Biz bir millet olmaya ant içtik. Bu şekilde Atatürk'ün önderliğinde bir millet olduk. Bunu kavrayamayanlar bizim her türlü törenimize kulp takanlar. Bu ülkenin insanı bir bütündür. İnsanlarımız ayrıştırılmak istemiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinden birinde eğitim gören 5 yaşındaki Neslim Özdemir, andımızı okudu. Özdemir'in okuduğu andımız metni, alanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla tekrarlandı.

Kalabalık, Cem Adrian konseriyle ilerleyen saatlere kadar eğlendi.