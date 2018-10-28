Antalya'da Türk bayraklı meşaleli 29 Ekim yürüyüşü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile 70'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu'nun desteklediği fener alayına onbinlerce kişi katıldı.

2012 yılından bu yana her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gerçekleştirilen ve artık geleneksel hale gelen yürüyüş bu yıl da gerçekleşti. Konyaaltı Varyant girişinde saat 18.00'de başlayan yürüyüş Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan yaklaşık onbinlerce kişi, 600 metrelik dev Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Yürüyüş için varyantı tepeden gören noktalarda bekleyen vatandaşlar, her yıl büyük ilgi gören Türk bayrağı fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Yürüyüş güzergahında demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkati çekerken alana giren herkesin çanta ve üst araması yapıldı. Yürüyüşe katılanların en önünde CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Usyal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek STK temsilcileri yer aldı.