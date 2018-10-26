HABER

Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Açılışa katılan sinema sanatçısı Türkan Şoray duygusal anlar yaşadı

Antalya'da sinema sanatçısı Türkan Şoray, adını taşıyan kültür merkezinin açılışına katıldı.

Muratpaşa Belediyesinin Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşa ettiği ve Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ilk "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezi törenle açıldı.

Açılışa katılan ünlü oyuncu Türkan Şoray, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duygulandı.

Törende konuşan Şoray ise Antalyalıların Türk sinemasında ve kalbinde önemli bir yeri bulunduğunu, kendisini çok mutlu ettiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' sözünü anımsatan Şoray, çağdaşlaşmanın yolunun sanattan geçtiğini, kendisinin de yıllarca sinema sanatına tutkuyla gönül ve emek verdiğini belirtti.

Şoray, "Yıllarımın, emeğimin takdir edilmiş olması ve kültür merkezine adımın verilmiş olması bana gururların, mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Ölene kadar bu gururu taşıyacağım. Bana mutluluğu, hayat boyu taşıyacağım bu şerefi yaşattıkları için bütün kalbimle herkese teşekkür ediyorum. Sevginizi gözlerinizden görüyorum. Ben sizi bütün hayatım boyunca sevdim, ölene kadar seveceğim." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal ise kültür merkezinin mimarisinin en seçkin mimar ve sanat adamlarının içinde yer aldığı ulusal bir yarışma sonucu elde edildiğini dile getirdi.

Merkezin mimarisinin bölgenin estetiğini bozmadığını anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Bulunduğu yeri beton yığınına boğmayan, etrafındaki apartmanları gölgelemeyen bir mimariye sahip kültür merkezi inşa ettik. Merkez, bütün toplumu kucaklasın istedik. Bu noktada Türkan Şoray ismi ortaya çıktı. Şoray, bütün filmlerinde haksızlıklara karşıydı. Bağımsız kalmaya çalışan, direnen kadındı. Bütün filmlerde mazlumun yanındaydı. O yüzden Türkan Şoray'ı seçtik. Toplumun bütün kesimlerinin sevgiyle kucakladığı, ilham aldığı, örnek aldığı büyük bir sanat insanı olduğu için Sayın Şoray'ın adını Kültür Merkezi'ne verdik."

Törenin sonunda Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimi yapıldı. Başrol oyuncusu Şoray, filmi Antalyalılarla izledi.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
İş adamı, 'iyilik koşusu'nda Kula'ya ulaştıİş adamı, 'iyilik koşusu'nda Kula'ya ulaştı
Sokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandıSokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muratpaşa belediyesi Türkan Şoray Ümit Uysal

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.