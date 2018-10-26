Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi açıldı

Antalya'da sinema sanatçısı Türkan Şoray, adını taşıyan kültür merkezinin açılışına katıldı.
Muratpaşa Belediyesinin Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşa ettiği ve Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ilk "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezi törenle açıldı.
Açılışa katılan ünlü oyuncu Türkan Şoray, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duygulandı.
Törende konuşan Şoray ise Antalyalıların Türk sinemasında ve kalbinde önemli bir yeri bulunduğunu, kendisini çok mutlu ettiklerini söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' sözünü anımsatan Şoray, çağdaşlaşmanın yolunun sanattan geçtiğini, kendisinin de yıllarca sinema sanatına tutkuyla gönül ve emek verdiğini belirtti.
Şoray, "Yıllarımın, emeğimin takdir edilmiş olması ve kültür merkezine adımın verilmiş olması bana gururların, mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Ölene kadar bu gururu taşıyacağım. Bana mutluluğu, hayat boyu taşıyacağım bu şerefi yaşattıkları için bütün kalbimle herkese teşekkür ediyorum. Sevginizi gözlerinizden görüyorum. Ben sizi bütün hayatım boyunca sevdim, ölene kadar seveceğim." ifadelerini kullandı.
Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal ise kültür merkezinin mimarisinin en seçkin mimar ve sanat adamlarının içinde yer aldığı ulusal bir yarışma sonucu elde edildiğini dile getirdi.
Merkezin mimarisinin bölgenin estetiğini bozmadığını anlatan Uysal, şöyle konuştu:
"Bulunduğu yeri beton yığınına boğmayan, etrafındaki apartmanları gölgelemeyen bir mimariye sahip kültür merkezi inşa ettik. Merkez, bütün toplumu kucaklasın istedik. Bu noktada Türkan Şoray ismi ortaya çıktı. Şoray, bütün filmlerinde haksızlıklara karşıydı. Bağımsız kalmaya çalışan, direnen kadındı. Bütün filmlerde mazlumun yanındaydı. O yüzden Türkan Şoray'ı seçtik. Toplumun bütün kesimlerinin sevgiyle kucakladığı, ilham aldığı, örnek aldığı büyük bir sanat insanı olduğu için Sayın Şoray'ın adını Kültür Merkezi'ne verdik."
Törenin sonunda Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimi yapıldı. Başrol oyuncusu Şoray, filmi Antalyalılarla izledi.
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