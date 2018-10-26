Antalya'da Türkan Şoray Kültür Merkezi açıldı

Antalya'da sinema sanatçısı Türkan Şoray, adını taşıyan kültür merkezinin açılışına katıldı.

Muratpaşa Belediyesinin Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşa ettiği ve Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ilk "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezi törenle açıldı.

Açılışa katılan ünlü oyuncu Türkan Şoray, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duygulandı.

Törende konuşan Şoray ise Antalyalıların Türk sinemasında ve kalbinde önemli bir yeri bulunduğunu, kendisini çok mutlu ettiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' sözünü anımsatan Şoray, çağdaşlaşmanın yolunun sanattan geçtiğini, kendisinin de yıllarca sinema sanatına tutkuyla gönül ve emek verdiğini belirtti.

Şoray, "Yıllarımın, emeğimin takdir edilmiş olması ve kültür merkezine adımın verilmiş olması bana gururların, mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Ölene kadar bu gururu taşıyacağım. Bana mutluluğu, hayat boyu taşıyacağım bu şerefi yaşattıkları için bütün kalbimle herkese teşekkür ediyorum. Sevginizi gözlerinizden görüyorum. Ben sizi bütün hayatım boyunca sevdim, ölene kadar seveceğim." ifadelerini kullandı.