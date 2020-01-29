HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi

Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi

Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca 10.00-16.00 saatleri arasında 320 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 256 büfe, market, bakkal, içkili mekan ve tütün satılan iş yeri kontrol edildi.

Uygulama çerçevesinde 6 bin 165 kişi sorgulandı, 23 şüpheli ise yakalandı. Jandarma ekipleri, 80 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 654 içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirirken, 26 bin 908 lira idari ceza uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türkiye Duman Uygulaması" Antalya

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog! Bakanı tanımayınca...

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı! Nijerya'da bir ayda 41 kişi öldü

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!

Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'ya "cinsel saldırı"dan 10 yıl hapis cezası

Şeyhmus Tatlıcı'ya 10 yıl hapis cezası!

Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Cenazesine Erdoğan da katıldı! Vanlıoğlu'na veda

Son dakika: Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.