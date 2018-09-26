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Antalya'da tutuklu CHP'li 5 gence tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gecesi adliye önündeki protesto gösterilerinin ardından tutuklanan CHP'li 5 gence tahliye kararı çıktı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gecesi adliye önündeki protesto gösterilerinin ardından tutuklanan CHP'li 5 gence tahliye kararı çıktı.
Antalya'da, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği Antalya Adliyesi önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginlikten sonra 27 Haziran'da 10 CHP Gençlik Kolları üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Salih Ulus, Mahir Şen, Burhan Çalışkan, Veli Yeşilçay ve Tuğrul Bahadır, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan CHP'liler için mahkemeye yapılan itirazlar bugün sonuç verdi. Mahkeme, 5 genç için adli kontrol şartıyla 91 gün sonra tahliye kararı verdi. Kepez E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu gençlerin akşam saatlerinde serbest kalacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Antalya'da tutuklu gençleri ziyaret etmişti.

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