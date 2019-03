Antalya’da üç ev alev alev yandı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde bir mahallede çıkan yangında 3 evde zarar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale gelirken diğer iki evde maddi zarar oluştu. Yangın sırasında bazı vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalışırken yaşanan panik de görüntülere yansıdı.

Yangın, Elmalı Tekke Mahallesi’nde bir evde çıktı. Kullanılmayan bir evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri yangına kendileri müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Mahalle halkı durumu hemen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken diğer iki evde maddi zarar oluştu. Yangın anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. O anlarda vatandaşların telaşı ve evde bulunan malzemeleri çıkarmaya çalışmaları ise anbean kaydedildi.

Görüntülerde yangının çatılara sıçradığı ve itfaiyenin müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. Alevlerin büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

Mahalle muhtarı Mustafa Çalhan "Yangın bir anda çıktı. 2 katlı kullanılmayan bir ev yangında kullanılamaz hale geldi. Diğer iki evde de maddi zarar oldu. Allah’a şükür yaralımız ve can kaybımız yok. Maddi olarak 150-200 bin TL zarar var. Allah korudu" dedi.