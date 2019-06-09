HABER

Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 25 metrelik uçuruma düşerek ağır yaralanan kişiyi ekipler kurtardı.

Kuzdere Mahallesi Sapandere mevkisinde arkadaşıyla alkol alan Yusuf K. (42) tuvalet ihtiyacını gidermek için uçurumun kenarına yaklaştı. Alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Yusuf K, 25 metrelik uçuruma düştü.

Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yusuf K, uçurumdan ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla çıkartılarak Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Depremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndüDepremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndü
Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı Bakan Soylu, bayram tatilinde trafikte ölenlerin sayısının 70 olduğunu açıkladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya düşme Jandarma kurtarma uçurum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.