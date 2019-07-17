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Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

Cesedin üzerinden iki aydır kayıp olan üniversite öğrencisine ait kimlik çıktı - Gencin babasının teşhis edememesi üzerine kesin kimlik tespiti için ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Antalya'da uçurumda bulunan erkek cesedinin üzerinden iki ay önce kaybolan üniversite öğrencisine ait kimlik çıktı.

Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda bulunan cesedin Antalya Adli Tıp morgunda ön incelemesi yapıldı. Cesedin üzerinden iki ay önce bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait kimlik çıktığı öğrenildi.

Morga gelen baba İhsan Yıldız'ın teşhis edememesi üzerine kesin kimlik tespiti için ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güver Uçurumu'nda dün bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 120 metre derinliğe iple inerek dört saatlik çalışmanın ardından cesedi uçurumdan çıkartmıştı.

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