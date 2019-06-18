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Antalya'da Ukraynalı turiste babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde tatile geldiği babasını otel odasında aralarında çıkan tartışma üzerine döverek öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı turist, kaldıkları otel odasında tartıştığı babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İncekum Mahallesi'nde oğlu M. Darmenke (23) ile tatil yapan baba Yurii Darmenke (80), oğlunun dün kaldıkları otele gelmemesi üzerine yetkililere haber verdi.

Jandarma ekiplerince İncekum Mahallesi'nde gezerken bulunan ve otele getirilen M. Darmenke bir süre sonra babasıyla tartıştı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, babasına saldırdı. Gürültü nedeniyle odaya gelen otel görevlileri kavgaya müdahale etti.

Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri, yere yığılan babanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M. Darmenke'nin, karakolda tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde, "Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktaydım. Anlaşamazdık. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm." dediği belirtildi.

Zanlı karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya baba-oğul cinayet turist Ukrayna

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