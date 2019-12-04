HABER

Antalya'da üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Antalya'da üniversite öğrencisi bıçaklı kavgada yaralandı

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir öğrenci bıçakla yaralandı.

Muratpaşa ilçesindeki Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü'nde öğrenim gören iki öğrenci grubu arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında sol bacağından bıçaklanan 21 yaşındaki Ferhat Ç. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ferhat Ç.'nin bıçaklanması olayına karıştıkları tespit edilen 2 öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Psikologlar kadın şiddetine karşı aileleri uyardıPsikologlar kadın şiddetine karşı aileleri uyardı
Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildiMalatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi bıçaklı kavga polis yaralı

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Uludağ'da kayıp dağcıları bulmak için bölgede olan AKUT ekibi kayboldu

Uludağ'da şimdi de AKUT ekibi kayboldu!

Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye

Kızına cinsel istismardan tutuklanmıştı! Şoke eden karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.