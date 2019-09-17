Antalya'da üniversitelinin kiralık ev çilesi

2019-2020 akademik yılının açılışıyla üniversitede okuyan öğrenciler ev arayışına geçti. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yurtların dolmasıyla üniversite yakınlarında ev tutmaya başladı. Öğrencilerin ev tercihi genellikle Kültür Mahallesi oldu. Kültür Mahallesi'nde çalışan emlakçı Levent Kahraman, üniversiteye yakın bölgedeki mahallelerin en çok tercih edilen alan olduğunu söyledi. Kiralarda geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış olduğunu belirten Kahraman, en çok tercih edilen 1+1 ve 2+1 evlerin yüzde 90'a yakınının tutulduğunu söyledi. Öğrencilerin genellikle eşyalı evleri tercih ettiğini anlatan Kahraman, eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürün satan spotçulardan eşya temin ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EVLER YETERSİZ

Emlakçı Levent Kahraman, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan Kültür, Gülveren ve Meltem mahallelerinde öğrenci yoğunluğu olduğunu söyledi. Evlerin ortalama 45 metre ile 120 metrekare arasında, 1+0, 1+1, 2+0, 2+1 ve 3+1 gibi bütçeye göre değiştiğini belirten Kahraman, 1+1 gibi zemin kat veya çatı katı evlerin daha ucuz olduğunu anlattı. Kahraman, “Öğrencilerin tek sorunu bölgede çok öğrenci olmasıyla evlerin yetersiz kalması. Kültür'de 2+1'in üzerindeki kiralık ev sayısı azaldı. Ailelerin çıktığı 3+1 evler, öğrencilere kiralanmaya başladı. Şu sıralar ev tutamayan öğrenciler, aparta ve yurtlara döndü. Ev fiyatları Kültür'de son bir yıl içerisinde yüzde 30 ile yüzde 40 civarında arttı. Geçen sene 900 liraya verdiğimiz 40-45 metrekarelik evler, bu sene 1200- 1300'e kadar çıktı" dedi.

KONTRATA RAĞMEN DIŞARDA KALDI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'ni kazanan Tufan Ala (18), okul kayıt işlemleri için Bursa'dan Antalya'ya gelip 4 gün boyunca ev baktığını anlattı. 12 gün önce 1+1 ev için kontrat imzaladığını söyleyen Ala, üniversitenin açılmasıyla birlikte ailesiyle evine yerleşmeye geldiğini, evin boşaltılmadığını öğrenip hayal kırıklığına uğradığını anlattı. Yapılan kontrata güvendiğini anlatan Ala, bölgedeki evlere talebin çok olduğunu, ev arayışının sürdüğünü söyledi. Oğlunu Antalya'ya yerleştirmeye gelen Fahrettin Ala (55) ise oğlunun mağdur olduğunu ev aramaya ailecek geldiklerini anlattı.