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Antalya’da üreticinin don nöbeti devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üreticileri, ürünlerini don vurmaması için gece boyunca don nöbeti tuttu.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üreticileri, ürünlerini don vurmaması için gece boyunca don nöbeti tuttu. Derece düştükçe sobalarını yakan üreticiler, geceyi seralarının içinde bulunan soba başında geçirdi.
Gözlerini termometre derecelerinden ayırmayan üreticiler, seralarının içindeki domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerini don vurmaması için koruyor. Üreticiler, dereceler 2 ve 3 dereceye düşünce sobalarını yakıyor.

“Sabaha kadar nöbete devam”
Don nöbetinin gece 23.00’te başladığını söyleyen üretici Osman Helvacı (35), “Sabaha kadar devam eden don olayı için sobalarımızı yaktık. Çünkü sebzelerimiz çocuklarımızın geleceği olduğu için bu emeği sarf etmek zorundayız. Tüm çiftçi arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sabaha kadar yarım saatte bir sobalarımızı kontrol ediyoruz. Sönerse, sabaha kadar don nöbetine devam edeceğiz. Yoksa eve ekmek götüremeyiz” dedi.

"Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz"
Yaklaşık 1 haftadır don nöbetinde olduklarını kaydeden Serkan Sarıkayalı (36), seralarını sürekli kontrol altında tuttuklarını belirtti. Sarıkayalı, “Bunun haricinde başka yapacağımız işimiz de yok. Çocukluluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği de bu. Onun için bir bebek gibi sebzelerimizi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde de devam edecek gibi görünüyor bu don olayı. İşimiz zor tüm çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Zaten masraflarımız çok. Çok büyük sıkıntı olur bizim için” ifadelerini kullandı.

"Sebzelerimiz üşümesin"
Tuncay Sarıkayalı da (48) havada keskin bir ayaz olduğunu söyleyerek, üç gündür serada soba yaktıklarını ifade etti. Saat başı derece kontrol ettiklerini dile getiren Sarıkayalı, “Dereceler 3

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