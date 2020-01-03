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  4. Antalya’da uyuşturucu denetimleri

Antalya’da uyuşturucu denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Antalya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sorgulanan bin 963 kişiden 53 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs ise tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında riskli bölge olarak belirlenen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahalleleri içi ve çevresinde “Alan Denetimi Projesi” adıyla 2 yıldır 24 saat denetimlerini sürdürüyor.Narkotik ekipleri, 20 Aralık 2019-2 Ocak 2020 tarihleri arasında bölgede yapılan çalışmalarda, bin 963 kişi sorgulandı, aranması olan bir şüpheli de yakalandı.

Antalya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sorgulanan bin 963 kişiden 53 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs ise tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında riskli bölge olarak belirlenen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahalleleri içi ve çevresinde “Alan Denetimi Projesi” adıyla 2 yıldır 24 saat denetimlerini sürdürüyor.
Narkotik ekipleri, 20 Aralık 2019-2 Ocak 2020 tarihleri arasında bölgede yapılan çalışmalarda, bin 963 kişi sorgulandı, aranması olan bir şüpheli de yakalandı. 49 araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 53 şüpheliye işlem yapılırken 5 zanlı da tutuklandı.
Sorgulanan 27 araçtan, 1 araca 108 lira pazar cezası kesildi. Yapılan aramalarda, 31,8 gram eroin, 5,1 gram kokain, 16,4 gram esrar, 3,6 gram metamfetamin, 514 gram sentetik kannabinoid, 107 gram skunk ile 7 bin 390 adet ve 1,1 gram ekstasy hap, 6 sentetik ecza ve 2 adet LSD ele geçirildi.

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