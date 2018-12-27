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Antalya'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Araçtaki üç kişiden ikisi, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. M.Ö. ise "uyuşturucu madde ticareti
yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.T, S.Ç. ve B.B'nin ikametlerine operasyon düzenlendi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 738 uyuşturucu hap, 40 gram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya uyuşturucu

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