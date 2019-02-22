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Antalya'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 21:57 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen dokuz ayrı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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